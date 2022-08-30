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Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

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Son dakika haber: Eyüpsultan'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haber: Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Eyüpsultan'da ticari taksi ile 2 motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

İstanbul Havalimanı yolu İhsaniye mevkisinde sürücüsünün adı belirlenemeyen 34 TFY 84 plakalı ticari taksi ile 2 motosiklet çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi aldı.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

İstanbul Havalimanı Eyüpsultan Jandarma Güncel Haberler Son Dakika

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