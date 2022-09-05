Son dakika haber! Eyüpsultan'da iş yerinde çıkan yangın hasara neden oldu Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Eyüpsultan'da sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eyüpsultan'da sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Pirinççi Mahallesi Gençosman Caddesi'ndeki sebze meyve kasası imalatı yapılan iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Plastik ve tahta kasaların tutuşmasıyla kısa sürede büyüyen yangına Eyüpsutan, Sultangazi ve Arnavutköy itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşısının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle iş yerinde büyük çapta hasar oluştu. Güncel Kaynak: AA / İrem Demir Eyüpsultan İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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