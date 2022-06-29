Son dakika haber: Evlerin bahçesini kenevir tarlasına çeviren 2 kişiye tutuklama Son dakika haberi... EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 2 evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yenimescit Mahallesi Melih Sokak'ta bitişik 2 evin bahçesinde arama yaptı. Çevresi tuğlalarla örülmüş alanda toplam 242 kök Hint keneviri ele geçirildi. G.K. ve C.P. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K. ve C.P., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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