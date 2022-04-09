Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika haber... AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Fatih Köse'nin evinin önünde park halindeki traktörü yandı.

FATİH, İSTANBUL (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Fatih Köse'nin evinin önünde park halindeki traktörü yandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptığı traktördeki alevler itfaiyenin de gelmesiyle söndürüldü. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Park Mahallesi'nde yaşayan Fatih Köse, 1 yıl önce 260 bin liraya satın aldığı söylediği 09 FK 532 plakalı, 2021 model traktörünü, geçen 27 Mart günü evinin önüne park edip, bir işi için Germencik'ten ayrıldı. Köse'nin evinin önüne park ettiği traktörünün motor kısmından aynı gün akşam önce dumanlar ardından da alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden komşular, ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaparken, durum biryandan da itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler römorka ve eve sıçramadan söndürüldü. Traktör tamamen yanarak demir yığınına dönerken o anlar evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

'EVİMİZDE YANABİLİRDİ'

Traktörünün yanmasını üzüntüsünü yaşayan Fatih Köse, Traktörü tarladan geldikten sonra evimin önüne ark etmiştim. Birkaç saat sonra yangın çıkmış. Traktörün nasıl alev aldığını anlayamadık. Traktörü aldığımız bayiyle görüştük. Henüz bir şey demediler. Bir bakıma buna da 'şükür' diyoruz. Alevler evimize de sıçrayıp, yakabilirdi. Evde yaşlı annem ve babam vardı. Annem yatalak. Allah korudu. İlgili yerlere şikayet ve suç duyurumuzu yaptık. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok dedi.

Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA

Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Germencik, Fatih, su, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title