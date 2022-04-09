Son dakika haber: EVİNİN ÖNÜNE PARK ETTİĞİ TRAKTÖRÜ YANDI, O ANLAR KAMERADA

FATİH, İSTANBUL (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, Fatih Köse'nin evinin önünde park halindeki traktörü yandı. Çevredekilerin ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaptığı traktördeki alevler itfaiyenin de gelmesiyle söndürüldü. O anlar evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Park Mahallesi'nde yaşayan Fatih Köse, 1 yıl önce 260 bin liraya satın aldığı söylediği 09 FK 532 plakalı, 2021 model traktörünü, geçen 27 Mart günü evinin önüne park edip, bir işi için Germencik'ten ayrıldı. Köse'nin evinin önüne park ettiği traktörünün motor kısmından aynı gün akşam önce dumanlar ardından da alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden komşular, ilk müdahaleyi hortumlarla su sıkarak yaparken, durum biryandan da itfaiyeye bildirildi. İtfaiye ekiplerinin de gelmesiyle alevler römorka ve eve sıçramadan söndürüldü. Traktör tamamen yanarak demir yığınına dönerken o anlar evin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

'EVİMİZDE YANABİLİRDİ'

Traktörünün yanmasını üzüntüsünü yaşayan Fatih Köse, Traktörü tarladan geldikten sonra evimin önüne ark etmiştim. Birkaç saat sonra yangın çıkmış. Traktörün nasıl alev aldığını anlayamadık. Traktörü aldığımız bayiyle görüştük. Henüz bir şey demediler. Bir bakıma buna da 'şükür' diyoruz. Alevler evimize de sıçrayıp, yakabilirdi. Evde yaşlı annem ve babam vardı. Annem yatalak. Allah korudu. İlgili yerlere şikayet ve suç duyurumuzu yaptık. Beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok dedi.