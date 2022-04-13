Esra'nın ölümünde Ümitcan Uygun'a 10 yıl hapis cezası (3)

ACILI ANNE DHA'YA KONUŞTU

Esra Hankulu'nun annesi Sevil Hankulu, DHA'ya yaptığı açıklamada mahkemenin kararına tepki gösterdi. Sevil Hankulu, "Süreç hiç beklediğimiz gibi geçmedi. 25 yaşındaki genç bir kız ölüyor ve neredeyse benim kızımı suçlu çıkaracaklardı. Karşı tarafın avukatı 'kendi kendine öldü' diyecekti. 'Ümit'in hiçbir suçu yok' diyor. Bu adalet değil. 10 yıl ceza oyuncak gibi bir şey. 10 yılı da düşürecekler 7 yıl yatıp çıkacak bu adam. Kaldığı yerden aynı şekilde devam edip bir annenin, bir genç kızın daha canını yakacak. Adalete güvendik; ama kızımızın hakkını alamadık. Dava sürecinde avukatımız bize 'ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak, 30 yıl ceza alır' dedi. Gerçekten mahkemeden geldiğimizden beri şok içindeyim" diye konuştu.

Oğuzhan DEMİR-Burak TEKİN-Harun ÖZALP/ANKARA,