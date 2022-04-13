Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde, komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada yaralanan K.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2'si ağır 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,