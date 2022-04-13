Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2) - Haberler

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Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı - Burak Emek - Güncel
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Son dakika haber! Esnafın park kavgasına yakınları da karıştı: 2 ölü, 5 yaralı (2)

Son dakika haberine göre ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİDiyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde, komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada yaralanan K.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

SUR, DİYARBAKIR (DHA) - ÖLÜ SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Karaçalı Mahallesi'nde, komşu iki esnaf arasında park yeri nedeniyle çıkan, tarafların yakınlarının da karıştığı silahlı kavgada yaralanan K.Ç. de kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 2'si ağır 5 kişinin ise hastanelerdeki tedavisi sürüyor.

Burak EMEK/ DİYARBAKIR,


Demirören Haber Ajansı / Burak Emek - Güncel

Diyarbakır, Esnaf, Sur, Güncel, Haberler

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