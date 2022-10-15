Son dakika haber... Eskişehir'de yakalanan hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı Güncel Haberler Son dakika haberleri: Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. Eskişehir'de ev ve iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddia edilen 4 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen ev ve iş yerlerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanmasına yönelik özel ekip oluşturdu. Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar M.I, C.A, K.G. ile İ.C.B. yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Kaynak: AA / Güncel Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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