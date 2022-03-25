Son dakika haber: Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 3 kişinin çeşitli yerlerden temin ettiği bandrolsüz ve hologramsız kaçak sigaraları Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde sattıklarını belirledi.

Şüpheli 2 kişinin içerisinde bulunduğu otomobili Mihalgazi ilçesi girişinde durduran jandarma ekipleri araçta yapılan aramada 538 paket, kaldıkları motel odasında yapılan aramada ise bin 380 paket olmak üzere bin 918 paket bandrolsüz, hologramsız ve faturasız yabancı menşeili kaçak sigara ele geçirdi.

Şüpheliler, hakkında "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.