Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber! Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika haberi... Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de kaçak sigara operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir araca yönelik düzenlenen operasyonda 785 paket sigara ele geçirdi.

Otomobil sürücüsü B.C'nin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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