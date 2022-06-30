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Son dakika haber... Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber... Eskişehir'de darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç öldü

Son dakika haberler: Eskişehir'de, bir apartman dairesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de, bir apartman dairesinde iki grup arasında çıkan kavgada darbedilerek üçüncü kattan atıldığı iddia edilen genç yaşamını yitirdi.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Demirciler Sokak'taki bir apartmanda yaşayan Gökhan Kısacık (26) ve Sırrı S. (60) ile Emine B. (27), Mert E. (26) ve Mesut T. (35) arasında tartışma çıktı.

Borç meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Kısacık ile Sırrı S. darbedildi. Daha sonra Kısacık'ı üçüncü kattan attıkları iddia edilen 3 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Gökhan Kısacık, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sırrı S'nin ise aynı hastanede tedavisi sürüyor.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği tarafından oluşturulan özel ekip, şüphelilerin gidebilecekleri adresleri takibe aldı.

Emine B, Mert E. ve Mesut T. saklandıkları evlere düzenlenen operasyonda yakalandı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Odunpazarı Eskişehir Güncel Haberler Son Dakika

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