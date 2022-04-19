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Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Son dakika haber | Eskişehir'de çöp kamyonunun çarptığı 58 yaşındaki kadın öldü

Son dakika haberi... Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Eskişehir'de yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Hakan Ş. idaresindeki Tepebaşı Belediyesine ait plakası öğrenilemeyen çöp toplama kamyonu, Şirintepe Mahallesi Alınca Sokak'ta yolun karşısına geçmek isteyen Emine Çakmak'a (58) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Çakmak'ın öldüğünü belirledi.

Kadının cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Sürücü Hakan Ş. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emine Çakmak, Eskişehir, Tepebaşı, Güncel, Haberler

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