Son dakika haber... Eşini ve 3 kızını öldüren şüpheliye keşif sonrası mahallelinin tepkisi kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a (40), çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki...

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde eşi Leyla (37) ile kızları Derya (17), Melek (16) ve Şerife Karaaslan'ı (13) pompalı tüfekle öldürüp, teslim olan Hasan Karaaslan'a (40), çelik yelek giydirilip olay yerinde keşif yaptırıldıktan sonra evden çıkarılırken çoğunluğu kadın olan mahallelinin tepki gösterdiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, kadınları, şüphelinin bindirildiği polis aracının arkasından taş attıkları görüldü.

Olay, 24 Ağustos günü saat 01.30 sıralarında Yeni Mahalle Botaş Caddesi'nde meydana geldi. 8 çocuk babası Hasan Karaaslan, evde, uyuyan eşi Leyla ile kızları Derya, Melek ve Şerife Karaaslan'a pompalı tüfekle ateş etti. Çocuklar olay yerinde hayatını kaybetti, Leyla Karaaslan ise çığlık atarak diğer odaya kaçtı. Ancak Hasan Karaaslan, eşinin peşinden gidip onu da öldürdü. Daha sonra yandaki annesinin evinin bahçesinde uyuyan 2 çocuğuna yönelen Karaaslan, komşuları görünce aracına binip, polis merkezine giderek teslim oldu. Anne ve 3 kızı, otopsi işlemlerinin ardından İdil ilçesine bağlı Sırt köyünde yan yana defnedildi. Bu arada Karaaslan'ın 2 çocuğunun fındık işçisi olarak Karadeniz Bölgesi'ne gittiği, diğerinin ise İstanbul'da bulunduğu belirtildi.

Karaaslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.