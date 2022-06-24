Son dakika haber | Eşini öldüren polise ağırlaştırılmış müebbet istemi

KİLİS'te, tartıştığı hemşire eşi Fatma Solak'ı tabancayla öldürüp, onun arkadaşı S.Ç.'yi de yaralayan polis memuru Hasan Solak hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 6 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, kabul edildi. İddianamede, Hasan Solak'ın "Asıl amacım, eşimi değil kayınvalidemi öldürmekti" demesinin, suçu hafifletmeye yönelik olduğu belirtildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Solak, 22 Mart'ta, Kilis Devlet Hastanesi bahçesinde hemşire eşi Fatma Solak ve arkadaşı S.Ç. ile karşılaştı. 3 çocuk sahibi çift arasında çıkan tartışmada Hasan Solak, tabancasını çıkararak eşi ve yanındaki arkadaşına ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği 2 hemşireden Fatma Solak hayatını kaybetti, yaralanan S.Ç. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan sonra gözaltına alınan Hasan Solak, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ise olaya ilişkin soruşturmayı tamamladı. Solak hakkında 'eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'silahla yaralama' suçundan ise 2 yıldan 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.