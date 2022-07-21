Son dakika haber | Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu

Demirören Haber Ajansı - Ergün Ayaz - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber | Eşini bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu

Gelen son dakika haberlerine göre KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Yakup Göksu (28) tartıştığı eşi Birgül Göksu'yu (28) bıçaklayarak öldürüp polise teslim oldu.

Olay, öğleden sonra Gölcük ilçesi Yalı Mahallesi Dere Sokak'ta meydana geldi. Göksu çifti, sabah saatlerinde 2 çocuğunu akrabalarına bırakıp temizlik yapmak için evlerine gitti. Evde Yakup ve Birgül Göksu arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya döndü. Yakup Göksu eline geçirdiği bıçakla eşini bıçaklayıp, polise merkezine giderek teslim oldu. Yakup Göksu'nun ifadesi doğrultusunda adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Birgül Göksu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birgül Göksu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


- Kocaeli
Demirören Haber Ajansı / Ergün Ayaz - Güncel

Kocaeli Gölcük Göksu Güncel Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title