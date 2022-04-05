Son dakika haber... ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN KADER GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Haberler

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Son dakika haber... ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN KADER GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... ESENYURT'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe (23) son yolculuğuna uğurlandı.

ÇAY, AFYON (DHA) - ESENYURT'ta Alpaslan Çay tarafından öldürülen Kader Gökçe (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Kader Gökçe, dün akşam saatlerinde Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden geçtikten sonra yanına eski erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Alparslan Çay geldi. 28 yaşındaki Alparslan Çay, kolundan tutup sürükleyerek Kader Gökçe'yi ara sokağa götürerek boynuna silahla ateş etti. Çay aynı silahla intihar etti. Hayatını kaybeden 23 yaşındaki Gökçe için bugün Güngören'de bulunan Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Gökçe'nin babası Serkan Gökçe ile annesi Hilal Gökçe taziyeleri kabul etti. Cenaze töreni boyunca ailesi ve sevenleri gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Gökçe'nin cenazesi defnedilmek üzere Sarıyer'de bulunan Yeni Ayazağa mezarlığına götürüldü. Kader Gökçe'nin Bakırköy'de bulunan bir AVM'de danışma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi.

Son dakika haber... ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN KADER GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN KADER GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Son dakika haber... ESENYURT'TA ÖLDÜRÜLEN KADER GÖKÇE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Metrobüs, Cenaze, Gökçe, Çay, Güncel, Haberler

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