Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü

AA - Halis Akyıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Esenyurt'ta bir kadını silahla öldürüp intihar girişiminde bulunan zanlı hastanede öldü

Son dakika haberler... Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ESENYURT, İSTANBUL (AA) - Esenyurt'ta Kader Gökçe'yi tabancayla öldürüp aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı Alpaslan Çay, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Haramidere'de dün metrobüsten indikten sonra zor kullanarak ara sokağa götürdüğü Gökçe'yi vurarak öldüren, aynı silahla intihar girişiminde bulunan Çay, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün Haramidere Sanayi metrobüs durağında üst geçitteki merdivenlerden inen Kader Gökçe, şüpheli Alpaslan Çay tarafından zor kullanılarak ara sokağa götürülmüştü. 116. Sokak'ta Gökçe'ye silahla ateş eden Çay, intihar girişiminde bulunmuştu. Kader Gökçe, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, ağır yaralanan zanlı tedavi altına alınmıştı.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Esenyurt, İntihar, Gökçe, Çay, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title