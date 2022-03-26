Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
AA - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.