Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.