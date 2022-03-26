Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Haberler

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Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA - Güncel
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Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika gündem haberine göre Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeşilkent Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Son dakika... Esenyurt'ta bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

AA / Güncel

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