Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir binanın 27'nci katında patlama - Haberler

Son dakika haberi... Esenyurt'ta bir binanın 27'nci katında patlama
AA - Abdülkerim Güzel - Güncel
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Son dakika haberi: Esenyurt'ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi.
Esenyurt'ta bir sitedeki binanın 27'nci katında patlama meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Sultaniye Mahallesi 350. Sokak'taki sitede yer alan 38 katlı binanın 27'nci katındaki dairede patlama oldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Dairede hasara neden olan patlamanın piknik tüpünden kaynaklandığının düşünüldüğü öğrenildi.
AA / Abdülkerim Güzel - Güncel