Son Dakika | Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüsün çarpma anı kamerada - Haberler

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Son Dakika | Esenler'de yola fırlayan çocuğa minibüsün çarpma anı kamerada

AA - İrem Demir - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre İstanbul Esenler'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa minibüsün çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Esenler'de koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki çocuğa minibüsün çarpması güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenler Birlik Mahallesi 1822. Sokak'ta 12 yaşındaki H.K, arkadaşlarıyla oynarken koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada minibüsün çarptığı çocuk yere düştü.

Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan H.K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, kaza, çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, koşarak yola fırlayan çocuğa minibüsün çarpması ve H.K'nin yere düşmesi yer alıyor.

AA / İrem Demir - Güncel

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