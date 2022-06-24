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Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı

AA - Muhammet Mutaf - Güncel
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Son dakika haber: Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 8'i tutuklandı

Son dakika habere göre Erzurum'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Erzurum'da uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satışı yapan ve "torbacı" olarak nitelendirilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik 6 ay önce çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları iddiasıyla Ahmet A, Tamer Ç, Mehmet Yavuz Ç, Kader A, Nuri E, Volkan Ü, Ömer Ç, Oğuzhan Ömer Ö. ve Önder D'yi eş zamanlı operasyonla adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlılardan 8'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma süresinde 37 şüpheliye de kullanmak için uyuşturucu bulundurmak, kabul etmek ya da satın almak suçlarından işlem yapıldı.

Bu operasyonlarda 449 gram metamfetamin, 13 gram sentetik kannabinoid, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar, 8 bin 500 lira, 50 dolar ve 950 bin İran riyali ele geçirildi.

AA / Muhammet Mutaf - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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