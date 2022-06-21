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Son dakika haber... Erzurum'da hayvan otlatma kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Selami Küçükoğlu - Güncel
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Son dakika haber... Erzurum'da hayvan otlatma kavgasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Erzurum'un Çat ilçesinde merada havyan otlatma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Erzurum'un Çat ilçesinde merada havyan otlatma nedeniyle çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Göbekören Mahallesi'nde Haydar Bulut (54) ile Doğan Edebali (48) arasında merada hayvan otlatma nedeniyle çıkan tartışma, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada kurşun isabet eden Bulut, olay yerinde hayatını kaybetti, bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Edebali ise Çat Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesine sevk edildi.

Bulut'un, AK Parti Çat Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenildi.

AA / Selami Küçükoğlu - Güncel

Haydar Bulut Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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