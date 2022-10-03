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Son dakika haber! Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Son dakika haber! Erzurum'da ambulans ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Son dakika haberler... Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu biri sağlık görevlisi iki kişi yaralandı.

H.Ç. idaresindeki 25 DM 463 plakalı ambulans, Lalapaşa Mahallesi İstanbulkapı Caddesi üzerinde B.K'nin kullandığı 25 HB 530 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin kazayı bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, vakadan dönen ambulansın şoförü ile ambulanstaki hasta yaralandı.

Yaralılar, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel

Yakutiye Erzurum Güncel Haberler Son Dakika

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