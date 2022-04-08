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Son dakika haber... Eruh Kaymakamı Özdemir, askerlerle üs bölgesinde iftarda buluştu

AA - Fecri Barlık - Güncel
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Son dakika haber... Eruh Kaymakamı Özdemir, askerlerle üs bölgesinde iftarda buluştu

Bir son dakika haberine göre Eruh Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar sürdüren Mehmetçik ile üs bölgesinde iftarda bir araya geldi.

Eruh Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlar sürdüren Mehmetçik ile üs bölgesinde iftarda bir araya geldi.

Kaymakam Özdemir, beraberindeki Jandarma Komutanı Binbaşı Selami Keskin ile Siirt-Şırnak sınırında bulunan Gabar Dağı eteklerindeki Akrep Üs Bölgesini ziyaret etti.

Burada terörle mücadelede önemli görevler üstlenen askerle görüşen Özdemir, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Özdemir, görevli jandarma komando taburuna başarı diledi.

AA / Fecri Barlık - Güncel

Faruk Özdemir, Mehmetçik, Terör, PKK, Güncel, Haberler

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