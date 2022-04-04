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Son dakika haber: Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA - Ruslan Rehimov - Güncel
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Son dakika haber: Ermenistan askerleri, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Son dakika haberler... Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin iki ülke sınırının Tovuz ili istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3 Nisan'da saat 23.00'de Azerbaycan ordusunun Tovuz ilinin Ağdam köyü istikametindeki mevzilerinin, Ermenistan ordusunca ateş altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun önlem amacıyla karşılık verdiği, personel ve teçhizat açısından herhangi bir kaybın bulunmadığı kaydedildi.

AA / Ruslan Rehimov - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Ermenistan, Azerbaycan, Güncel, Haberler

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