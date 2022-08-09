Son dakika haber! Erdoğan, Yeni Sondaj Gemisi Abdülhamid Han'ı İlk Görev Yerine Uğurladı: "Bizimle Birlikte Yol Yürüyen Kazanır, Bize Karşı Yol Yürüyen İse Kaybeder"

Son dakika habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han’ı Mersin’den ilk görev yerine uğurladı. Erdoğan, “Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye’nin dostluğunun ve müttefikliğinin, özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, çok daha kazançlı, çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yeni sondaj gemisi Abdülhamid Han'ı Mersin'den ilk görev yerine uğurladı. Erdoğan, "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin, özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, çok daha kazançlı, çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Mersin'de düzenlenen Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni'nde konuştu. Erdoğan, şunları söyledi:

"Bugün burada karşımızda duran fotoğraf, Türkiye'nin son 20 yıllık bir özetidir. Doğrusu ben heyecanlıyım. Heyecanlı olduğum kadar da geleceğe bakışımız ve bu noktada ufkumuz son derece aydınlık. Abdülhamid Han sondaj gemimiz, Türkiye'nin enerji alanındaki yeni vizyonunun sembolüdür. Bugün Abdülhamid Han sondaj gemimizle Türkiye farklı bir hale gelmiştir. Herkese şükranlarımı sunuyorum.

"DENİZLERDE DÜNYADA EŞİNE AZ RASTLANIR BİR SONDAJ FİLOSUNA SAHİBİZ. HER ARAYAN BULAMAZ AMA UNUTMAYIN, BULANLAR ARAYANLARDIR"

Bugünlere bir anda gelmedik, kolay da gelmedik. Kimi zaman sinsi oyunlarla, kimi zaman iyi niyetli ama cesaretsiz tercihlerle, kimi zaman açıkça ihanetlerle oyalandık, vakit ve kaynak kaybettik. Enerjide dışa bağımlı olduğumuzu gördük. Kendi insan gücümüzle, veri altyapımızla, teknolojik araçlarımızla bu süreci yürütme kararı aldık. Şimdi varız; dört tane sondaj, iki tane sismik araştırma gemimizle varız. Denizlerde dünyada eşine az rastlanır bir sondaj filosuna sahibiz. Her arayan bulamaz ama unutmayın, bulanlar arayanlardır.

"DOĞAL GAZI 2023 YILINDA MİLLETİMİZİN HİZMETİNE VERMEYİ PLANLIYORUZ"

Karadeniz gazının ilk etabı için gereken 10 kuyudaki işlemleri birer birer bitirerek buradan gelecek doğal gazı 2023 yılında milletimizin hizmetine vermeyi planlıyoruz. Denizlerde elde ettiğimiz başarıyı karadaki keşiflerle taçlandırmak istiyoruz. Bu amaçla yeni kuyu açma, daha önce açılmış üzeri kapatılmış kuyuları tekrar açma faaliyetlerimizi kesintisiz devam ediyoruz. Yurt içi petrol üretimimiz 65 bin varile ulaştı. Hedefimiz yıl sonuna kadar 150 kuyu daha açarak bu rakamı artırmaktır.

Küresel ekonomik krizde adeta bir silah haline dönüşen doğal gaz ve petrol kaynaklarımızı ne kadar kısa sürede ne kadar çok artırabilirsek bu kritik süreçte o derece avantaj kazanacağız. Hem enerji bağımsızlığımızı temin hem cari açığımızı kapatma bakımından bu çalışmaları çok önemli görüyoruz. Sadece 2022 enerji faturamızın 100 milyar doları bulacağı göz önüne alındığında yürütülen çalışmaların ve elde edilen sonuçların manası daha iyi anlaşılacaktır.

"BİZİMLE BİRLİKTE YOL YÜRÜYEN KAZANIR, BİZE KARŞI YOL YÜRÜYEN İSE KAYBEDER"

Bu gemiyi ilk defa Türkiye olarak biz kullanacağız. Gemimizin tüm hazırlıkları bitirildi. Yeni sondaj rotamız Akdeniz'e yolcu ediyoruz. Ülkemizde ilk petrol bulunan yer, bundan 135 yıl önce yine Akdeniz'deki İskenderun'du. Bu defa Abdülhamid Han gemimizi Gazipaşa'nın 55 km açığındaki Yörükler-1 kuyusuna uğrayacağız. Akdeniz'de yaptığımız arama ve sondaj çalışmaları kendi egemenlik alanlarımızdadır, bunun için kimseden izin veya icazet alma ihtiyacımız yoktur. Akdeniz'de Abdülhamid Han ile karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dökeme savaşı gelecektir. Onlar anladı, hiç değilse üzerinden bir asır geçmiş olan Milli Mücadele'yi hatırlarlar. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu öylesine kuşatıcıdır ve kapsamlıdır ki her gün ay yıldızlı bayrağımızın korkusuyla yatıp kalkanların hezeyanlarıyla uğraşmaya vaktimiz yoktur. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz. Türkiye'nin dostluğunun ve müttefikliğinin, özellikle karşısında yer almaktan çok daha değerli, çok daha kazançlı, çok daha doğru bir yaklaşım olduğunu görmek için son dönemdeki gelişmelere bakmak yeterlidir. Bizimle birlikte yol yürüyen kazanır, bize karşı yol yürüyen ise kaybeder."