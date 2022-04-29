Son dakika haber | Erdoğan, Kral Selman ve Veliaht Prensle görüştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Erdoğan, Kral Selman ve Veliaht Prensle görüştü

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gündem haberi... ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Muhammed Bin Selman, Suudi Arabistan, cumhurbaşkanı, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title