Son dakika haber | Erdoğan, Kral Selman ve Veliaht Prensle görüştü
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi... ? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan resmi ziyareti kapsamında Cidde'de dün gece Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile ikili görüşme gerçekleştirdi.
Demirören Haber Ajansı / Güncel