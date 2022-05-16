Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Demirören Haber Ajansı - Ramazan Çetin - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Engelliler askerlik heyecanı yaşadı

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında 80 engelli genç, 11. Komando Tugay Komutanlığında yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

DENİZLİ'de Engelliler Haftası kapsamında 80 engelli genç, 11. Komando Tugay Komutanlığında yemin ederek temsili askerlik heyecanını yaşadı.

Engelliler Haftası kapsamında, engelli bireylerin temsili askerlik yapması için 11. Komando Tugay Komutanlığı Kışlası'nda tören düzenlendi. Askerler tarafından karşılanan engellilere ilk olarak komando kıyafetleri giydirildi. Ardından temsili askerlik eğitimi verildi. Daha sonra engelliler için yemin töreni yapıldı. Törene Vali Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven, Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı ve aileler katıldı. Yemin töreninde engelliler tüfek ve Türk bayraklarına ellerini basarak askerlik yemini etti. Engellilerin yakınları ise töreni gözyaşları içinde izledi. Törenin sonunda temsili terhis belgeleri verilen engelliler komutanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title