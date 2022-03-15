Engelli Burak'ın polis olma hayali gerçek oldu

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan 27 yaşındaki Ağacan Burak Bel'in polis olma hayali gerçek oldu.

İlçenin Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan Ağacan Burak Bel, küçük yaşta geçirmiş olduğu ateşli hastalıktan dolayı felç olarak vücudunun büyük bölümünü kullanamaz hale geldi. Zihinsel engeli de olan Ağacan Burak'a Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından evde bakım aylığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da engelli aylığı bağlandı. Ailesi tarafından bakılan ve ihtiyaçları giderilen Burak, televizyonda ve dışarıda gördüğü polislere özenerek polis olma hayali ile yaşadı.

İlçede engelli ailelerine yönelik ziyaretler gerçekleştiren Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Bel ailesine gerçekleştirdiği ziyarette Burak'ın polis olmak istediğini öğrendi. Burak'ın İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülerek polis üniforması giymesi talimatını veren Kaymakam Mehmetbeyoğlu, Burak'ın polis olma hayalini gerçekleştirdi. Ailesi ile birlikte Erciş Emniyet Müdürlüğüne götürülen Burak, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Trak tarafından karşılandı. Burada polis üniforması giydirilen Burak, polis aracına bindirilerek gezdirildi. Bir günlüğüne de olsa polis olan Burak, ailesiyle birlikte unutulmaz anlar yaşadı.

Burak'ın çocukluktan beri polis olmak istediğini belirten annesi Nazlı Bel, "Oğlum, polis araçlarını gördüğü zaman imrenerek bakardı. 'Ben de polis olmak istiyorum, ben de gitmek istiyorum' derdi. Ona, 'bir gün olacaksın, sen olmasan da kardeşlerin olur' diyordum. Oğlum bugün bu duyguyu yaşadı. Çok mutlu oldu. Bizlere bu mutluluğu yaşatan Kaymakam Bey'e ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederim" dedi.