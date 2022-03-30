Emre Güral, İtalyan ekibi Crotone'a transfer oldu

Geçtiğimiz sezon MKE Ankaragücü formayı giyen ve bu sezon boşta olan Emre Güral, İtalya Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu.

Türkiye'de geçtiğimiz sezonlarda Trabzonspor, Eskişehirspor, Antalyaspor ve MKE Ankaragücü formaları giyen Emre Güral İtalya'da top koşturacak. 2020-2021 sezonunda Ankaragücü formasıyla 26 maça çıkan Güral, 4 gole imza atmıştı.

Bu sezon boşta olan Güral, Serie B takımlarından Crotone'a transfer oldu.

Yeni takım arkadaşları ile ilk antrenmanına çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 30 Haziran 2022 tarihine sözleşme imzaladı.

Crotone, bu sezon ligde 19 puanla 19. sırada yer alıyor.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel