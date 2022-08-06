EMNİYET ŞERİDİNDEKİ TIR'A OTOBÜS VE KAMYON ÇARPTI 2 ÖLÜ, 5 YARALI Afyonkarahisar'da emniyet şeridinde park halindeki TIR'a aynı istikamette seyreden yolcu otobüsü ve ardından kamyon çarptı. Afyonkarahisar'da emniyet şeridinde park halindeki TIR'a aynı istikamette seyreden yolcu otobüsü ve ardından kamyon çarptı. Kazada, TIR'ın lastiğini değiştirmeye çalışan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, otobüsteki 5 kişi yaralandı. Kaza, Afyonkarahisar- Kütahya Karayolu 25'nci kilometresindeki Osman Köy Kavşağı'nda meydana geldi. Kullandığı 31 HD 052 plakalı TIR'ın çekici lastiği patlaması sonucu sürücü C.A. aracını emniyet şeridine park etti. Patlayan lastiği değiştiren C.A.'ya o esnada aynı istikamete seyir halinde olan B.T.(50) idaresindeki 34 LEY 739 plakalı otobüs çarptı. YARDIMA GİTTİ CANINDAN OLDU Kaza sonucu otobüs içerisindeki yolculardan H.F (26), F.K. (25), M.A (74), G.K (28) ve N.I. (27) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Afyonkarahisar Üniversite Hastanesi'ne götürdü. Kaza sonrası TIR şoförü C.A.'ya yardım etmek için kamyonetten inen M.K.'ye (39) aynı yönde ilerleyen E.E.'nin (43) kullandığı 03 ABV 305 plakalı kamyon çarptı. Kamyon sürücüsü E.E., kazanın ardından olay yerinden kaçarken, C.A ile M.K. olay yerinde hayatını kaybetti. Kaçan kamyon sürücüsü Afyonkarahisar çıkışında yakalandı. Jandarmanın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler

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