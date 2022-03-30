İl Emniyet Müdürlüğü personeline temel ilkyardım eğitimi veriliyor

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik teorik ve uygulamalı temel ilkyardım eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Hizmetleri Başkanlığına bağlı Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından verilen eğitimde katılımcılara, temel yaşam desteği, hayvan ısırmaları, kırık, çıkık, burkulma, sıcak çarpması, kalp krizi ve taşıma teknikleri gibi konularda bilgi aktarılıyor.

Yaklaşık 16 saat sürecek eğitimin ardından yapılacak sınavda başarılı olan personele, ilkyardımcı sertifikası ve ilkyardımcı kimlik kartı verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Figen Gürbeden, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına ilkyardım eğitimi vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Gelen talep üzerine emniyet personeline yönelik düzenlenen eğitime 40 kişinin katıldığını belirten Gürbeden, "Müdürlüğümüzde görev yapan eğitmenlerimiz ve ekipmanlarımızla bu eğitimi veriyoruz. Müdürlüğümüz bünyesinde bu eğitimi veren 52 eğitmenimiz, 2021 yılında 1500 vatandaşı ve kamu personelini bilgilendirdi. Amacımız daha çok vatandaşa ve kamu personeline temel ilkyardım eğitimi verebilmek." ifadelerini kullandı.