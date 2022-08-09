Son dakika haber: Elektrik akımına kapılan sürüdeki koyunları kurtarırken ölümden döndü

Ağrı'da akıma kapılan koyunları kurtarmak isterken yere sarkan yüksek gerilim hattına kafasını çarpmasıyla ağır yaralanan Maksut İşleyen'in Erzurum'da tedavisi sürüyor.

Patnos ilçesinin Ürküt köyünde yaşayan 43 yaşındaki İşleyen, 5 gün önce yeğenleriyle amcasının koyunlarını otlatmak için köyün yaylasına çıktı.

Yaylada sürünün önündeki bazı koyunların elektrik akımına kapıldığını gören ve hem sürünün yönünü değiştirmek hem de küçük yeğenlerini uyarmak için sürünün önüne geçmeye çalışan İşleyen, yere sarkan yüksek gerilim hattının kablosuna başını çarptı.

Bu sırada akıma kapılan ve yüzü, sol gözü, başı, dudağı, elleri, göğsü, karnı, sağ kolu ile vücudunun çeşitli yerlerinde ikinci ve üçüncü derece derin yanıklar oluşan İşleyen, yakınlarının yardımıyla Patnos Devleri Hastanesine kaldırıldı.

İşleyen, buradaki müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Akıma kapılan koyunlar telef oldu

Maksut İşleyen'in kardeşi Muhsin İşleyen, AA muhabirine, ağabeyinin sürünün önüne geçmeye çalışırken akıma kapıldığını anlattı.

Haber gelince olay yerine koştuklarını dile getiren İşleyen, şöyle devam etti:

"Abimin kafası, yüzü, ayakları, elleri, göğsü akımdan dolayı feci şekilde zarar görmüştü. Kendi çabamızla Patnos'taki hastaneye getirdik. Sonra ambulansla Erzurum'a sevk edildi. Erzurum Şehir Hastanesinde gerçekten hem doktorlar hem de hizmet çok güzel. Doktorlar ne gerekiyorsa yapıyor, yaralarımızı sarıyorlar. Böylesine güzel hastaneyi halkın hizmetine sunanlardan Allah razı olsun."

"Daha fazla hayvanın akıma kapılmasını engellemiş"

İşleyen, ağabeyinin konuşacak durumda olmadığını belirterek, "Olayda 6 hayvan telef oldu. Abim hem sürünün yanındaki çocukları hem de daha fazla hayvanın akıma kapılmasını engellemiş ve sürüyü de çocukları da kurtarmış." diye konuştu.

Yanık tedavi merkezi doktorlarından Onur Ceylan da akıma kapılması sonucu baş, boyun, kollar, ayaklar ve gövdede ikinci ve üçüncü derece derin elektrik yanıkları oluşan İşleyen'e medikal ve pansuman tedavisi uyguladıklarını ifade ederek, "Hastayı kalple ilgili yakın takip ediyoruz. Şimdilik anormal bir durum gözükmüyor. Birkaç gün daha monitörle takip ettikten sonra stabil hale geleceğini düşünüyoruz. Derin yanığı olduğu için ileride cerrahi müdahale de belki gerekebilir. " dedi.