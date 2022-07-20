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Son dakika haber... Elazığ'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika haber... Elazığ'da yaylada rahatsızlanan kadının yardımına jandarma helikopteri yetişti

Son dakika haberler: Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylada kullandığı ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Elazığ'ın Palu ilçesinde yaylada kullandığı ilacın alerjik reaksiyon göstermesi sonucu rahatsızlanan yaşlı kadın, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gemtepe köyü Rem Yaylası'nda küçükbaş hayvancılık yapan ailesiyle yaşayan Zülfiye Ersöz (61), rahatsızlığından dolayı tedavi amaçlı yanlış bir ilacı kullanınca vücudunda alerjik reaksiyon meydana geldi.

Vücudunda oluşan şişlikler nedeniyle acil müdahale gereken kadın, yayla yolunun ambulans için uygun olmamasından dolayı kara yolu ile hastaneye ulaştırılamayınca yakınları jandarmadan yardım istedi.

İhbar üzerine hastaya yardım için seferber olan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 7 personel ile 1 doktor ve 1 hemşire, helikopterle bölgeye sevk edildi.

Yaşlı kadın yaylada yapılan ilk müdahalenin ardından, helikopterle Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / İsmail Şen - Güncel

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