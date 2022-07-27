Üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 şüpheli tutuklandı Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Elazığ'da üst aramasında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kentte meydana gelebilecek her türlü uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik mahalle aralarında çalışma gerçekleştirdi. Yapılan çalışmada uyuşturucu madde satışı yaptığı tespit edilen E.A. (36) ve S.G'nin (38) yapılan üst aramasında 1,07 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde, narkotik köpeği Alex yardımıyla yapılan aramada bir ayakkabı içine gizlenmiş halde 84,05 gram metamfetamin ile hassas terazi bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Güncel Emniyet Müdürlüğü Narkotik Elazığ Güncel Haberler

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