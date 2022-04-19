Son dakika haber: Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
AA - İsmail Şen - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde şüpheli görülen bir otomobili durdurmak istedi.
Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü D.B, önce bir poşeti dışarı attı, ardından araçtan inerek kaçmaya başladı.
Ekipler, takibe aldıkları D.B'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Araçtan atılan poşette 1 kilo 650 gram kubar esrar ele geçirildi.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
AA / İsmail Şen - Güncel