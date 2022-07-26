Son dakika haber... ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI - Haberler

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Son dakika haber... ELAZIĞ'DA TRAFİK KAZASI 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gelişmesine göre ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Elazığ- Malatya kara yolunun 20'nci kilometresi Kelmahmut mevkiinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 33 L 3267 plakalı otomobil ile 23 FY 434 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Malatya Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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