Son dakika haber... Elazığ'da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı

ELAZIĞ'da jandarmanın düzenlediği baskında tarihi eser olduğu değerlendirilen 102 obje ve eşya ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerin ellerindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradıkları bilgisine ulaştı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 3 kişiyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda tarihi eser olduğu değerlendirilen kılıç, hançer, tabanca, obje, taş, kutu, kolye ucu ve yüzüklerin olduğu 102 parça ele geçirildi.Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.