Son dakika haber: Elazığ'da silahlı kavgada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Son dakika gelişmesine göre Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Elazığ'ın Palu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yeni Mahalle'de, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle H.D. ve İ.S arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada H.D. eline aldığı taşla İ.S'ye vurarak yüzünden yaraladı. Bunun üzerine eve giden İ.S, evden aldığı pompalı tüfekle olay yerine dönerek ateş ettiği H.D'yi yaraladı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Palu ve Kovancılar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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