Son dakika haber... ELAZIĞ'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI 4 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Son dakika haberleri: ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
ELAZIĞ'da, iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, 17.00 sıralarında Elazığ- Diyarbakır karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Aynı yönde seyir halinde olan R.Ö yönetimindeki 23 AAD 336 plakalı otomobil ile M.D. yönetimindeki 16 BGT 96 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.
Demirören Haber Ajansı / Güncel