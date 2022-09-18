Son dakika haber! Elazığ'da otomobil çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Elazığ'da otomobil çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı. Elazığ'da otomobil çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde ismi öğrenilemeyen bir şahsın aracının çalınması üzerine ekipler çalışma başlattı. Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı F.G. (23), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 8'i hırsızlıktan 23 suç kaydı olduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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