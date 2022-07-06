Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Son dakika haberleri... Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Elazığ'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Ömer Yıldırım yönetimindeki 23 AV 567 plakalı otomobil, Doğukent Mahallesi Seyda Molla Bahri Bulvarında Enes Ayaz'ın kullandığı 23 EA 660 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. AA / İsmail Şen - Güncel Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haber... Elazığ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.