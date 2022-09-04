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Son dakika haber! Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

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Son dakika haber! Elazığ'da hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir binanın doğalgaz topraklama kutusundaki metal çubukların kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine sevk edilen ekipler, Y.A. (42) ve H.E'yi (24) suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel

Hırsızlık Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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