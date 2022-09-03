Son dakika haber! Elazığ'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Elazığ'da ikametten hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde 5 evden hırsızlık yapan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Araştırma sonucu kimliği tespit edilen zanlı M.K. (30), bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. 10'u hırsızlıktan 14 suç kaydı olan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Güncel Kaynak: AA / İsmail Şen Emniyet Müdürlüğü Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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