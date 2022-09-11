Son dakika haber | Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da elektrik panosu üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Elazığ'da elektrik panosu üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik panosu üreten fabrikada, trafo patlaması sonucu yangın çıktı İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Güncel Kaynak: AA / Suat Öztürk İtfaiye Elazığ Güncel Haberler Son Dakika

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