Son dakika haber | Elazığ'da bir fabrikada çıkan yangın söndürüldü
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Gelen son dakika haberine göre Elazığ'da elektrik panosu üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Elazığ'da elektrik panosu üreten fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan elektrik panosu üreten fabrikada, trafo patlaması sonucu yangın çıktı
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA / Suat Öztürk - Güncel