Son dakika haber! Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

AA - İsmail Şen - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Elazığ'da 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

Son dakika haberler... Elazığ'da dün 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da dün 3 kişinin yaralandığı silahlı kavganın ardından gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Sanayi Mahallesi'nde bulunan iş yerindeki kavgaya karıştıkları iddiasıyla hastanedeki tedavisi tamamlanan S.C. ile M.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklandı.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan, B.B.Y'nin açtığı ateş sonucu bacağından ve sırtından yaralanan S.K'nin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Dün, Sanayi Mahallesi 33. Sokak'ta bulunan iş yerinde çıkan kavgada S.K, silahla B.B.Y'yi başından yaralamış, S.C. arbedede başından darbedilmişti. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılmış, olay yerinden kaçan S.K. yakalanmıştı. 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgada karşılıklı açılan ateş sonucu S.K'nin ayağından, B.B.Y'nin başından vurulması güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

AA / İsmail Şen - Güncel

Elazığ, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title