Son dakika haber: Ekvador'da küçük uçağın sokağa düşmesi sonucu 2 kişi öldü Güncel Haberler Gelen son dakika haberine göre Güney Amerika ülkesi Ekvador'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Güney Amerika ülkesi Ekvador'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Ülkenin Guayaquil kentinde 3 kişiyi taşıyan küçük bir özel uçak, kontrolden çıkarak bir yerleşim bölgesine düştü. Kazada uçakta bulunan 2 sivil hayatını kaybetti, pilot ise ağır yaralandı. Olay yerini ziyaret eden belediye başkanı Cynthia Viteri, uçağın düştüğü yerde kimsenin bulunmadığını, birkaç evde maddi hasar oluştuğunu, elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle yangın çıktığını belirtti. Uçağın düşme anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: AA / Güncel Güney Amerika Güncel Haberler Son Dakika

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