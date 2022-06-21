Son dakika haberi! (Ek bilgiyle) Büyükçekmece'de silahlı kavga; 9 yaralı Son dakika haberleri... BÜYÜKÇEKMECE'de dün öğle saatlerinde iki grup arasında yaşanan yan baktın tartışması, akşam silahlı kavgaya dönüştü. BÜYÜKÇEKMECE'de dün öğle saatlerinde iki grup arasında yaşanan yan baktın tartışması, akşam silahlı kavgaya dönüştü. 9 kişinin yaralandığı olayda, polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Sinanoba Mahallesi'nde dün Mustafa Kemal Bulvarı'nda bulunan kafede iki grup öğle saatlerinde "Niye bakıyorsun?" diyerek tartışmaya başladı. Çevredekilerin araya girmesiyle tartışma son buldu. Akşam tekrar kafeye gelen grup, tartıştıkları kişileri buldu. Yeniden başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Silah ve pompalı tüfeğin kullanıldığı kavgada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevre hastanelere götürüldü. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. Olay sonrası yaşananlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Demirören Haber Ajansı / Güncel Güncel Haberler Son Dakika

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