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Son dakika haber | Ehliyetsiz sürücüye ceza yazmak isteyince ortalık karıştı, sürücünün yakınları polise saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Gelen son dakika haberlerine göre Arnavutköy'de ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasından kaçan sürücüye işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdılar.

Arnavutköy'de ehliyetsiz olduğu için polis uygulama noktasından kaçan sürücüye işlem yapmak isteyen polis ekiplerine saldırdılar. Sürücünün yakınları polise soda şişesi fırlatıp saldırdı. 1 polis memuru yaralanırken, olaya karışan 5 kişi gözaltına alındı. Yaşananlar cep telefonu kameraları ile görüntülendi.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre polis ekiplerinin uygulama noktasına giren Muhammet M. ehliyetsiz olduğu için kaçmak istedi. Kaçan sürücü ile polisler arasında yaşanan kovalamaca sonucunda araç Necip Fazıl Caddesi üzerinde durduruldu. Ekiplerin ehliyetsiz olduğu için işlem yapmak istediği Muhammet M.'nin yakınları olay yerine geldi. Olay yerinde ehliyetsiz sürücüsünün yakınları ve polis arasında tartışma yaşandı. Gruptaki bazı kişiler polise saldırarak soda şişesi fırlattı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 1 polis memuru ise yaralanarak Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polislere saldıran M.Ö., M.M., Z.M., M.M. ve ehliyetsiz sürücü Muahmmet M. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

SALDIRGANLARIN POLİSE SODA ŞİŞESİ FIRLATTIĞI ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Saldırganların polislere soda şişesi fırlattığı anlar ve şüphelilerin gözaltına alınma anları vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

(Batuhan Toprak - İHA)

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