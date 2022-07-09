Son dakika haber | EDİRNEKAPI ŞEHİTLİĞİ'NDE BURUK BAYRAM

Kurban Bayramı'nın ilk gününde şehit aileleri ve yakınları erken saatlerden itibaren Edirnekapı Şehitliği'ne gelmeye başladı. Ziyarete gelen şehit ailelerinin kimi mezarları temizleyip, çiçek ekerken, kimi de dua edip gözyaşı döktü.

"ŞEHİT OLDUĞU GÜN OĞLU DOĞDU; ONUN ADIYLA BÜYÜYOR"

"BABAMA SELAM VERİP ONUNLA SOHBET EDİYORUM"

"OĞLUMUN ŞEHİT OLUŞUNU TELEVİZYONDAN İZLEDİM"

"30 SENE HALA BUGÜN GİBİö

Hakkari'de Şehit olan Düzgün Akçakaya'nın kardeşi Nurten Akçakaya da, "1992'den beri gelip gidiyoruz. Ziyarete gelince biraz rahatlıyorsun. Ramazan Bayramı'nda gelmedim kendimi suçlu hissettim, bir şeyim eksik oldu dedim. 30 sene hala bugünkü gibi unutulmuyor" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel