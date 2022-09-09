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Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

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Son dakika haber | Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Son dakika gündem haberi... Edirne'de, otomobilinde ve evinde 62 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

Edirne'de, otomobilinde ve evinde 62 gram esrar ele geçirilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İ.Ö'nün kullandığı otomobili Havsa otoyol gişelerinde durdurdu.

Zanlının otomobilinde yapılan aramada 56 gram esrar geçirildi.

Evinde gerçekleştirilen aramada da 6 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.Ö, ifadesinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Edirne Güncel Haberler Son Dakika

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